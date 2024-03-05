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В Улан-Удэ благоустроят микрорайон на Стрелке

В Улан-Удэ благоустроят микрорайон на Стрелке
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Здесь появится памятник вертолёту и сквер

Уже в этом году в улан-удэнском микрорайоне на Стрелке появится памятник – вертолёт Ми-8. Он будет установлен в связи с 85-летием Улан-Удэнского авиазавода.

Вчера, 4 марта, в администрации Железнодорожного района собрались представители торговых организаций, комитетов по транспорту и архитектуре столицы Бурятии и других учреждений.

- Микрорайон вблизи проспекта Автомобилистов преобразится уже в ближайшие годы. Около вертолёта появится сквер, торговый комплекс «Тумэр Морин» приобретёт новый облик, будет разработана новая схема транспортного движения, - пояснили в пресс-службе администрации.

Сейчас разрабатывается мастер-план по благоустройству этой территории. По словам руководителя администрации Железнодорожного района Николая Попова, в ближайшие годы микрорайон, называемый в народе «Стрелка», станет современным, отвечающим требованиям времени.

- В течение года будет разработан мастер-план, где будут предусмотрены новые транспортные развязки, новые торговые комплексы, и старый микрорайон заживёт новой жизнью, - отметил Николай Попов.
Улан-Удэ благоустройство Железнодорожный район

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