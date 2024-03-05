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В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов

В Улан-Удэ на 8 марта раздадут более 1000 тюльпанов
Общество,  Фото:pixabay.com
Акция состоится в парках столицы Бурятии

Более тысячи тюльпанов раздадут в парках Улан-Удэ. 8 марта в парках им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж. Жанаева, «Кристальный», «Юбилейный» пройдут праздничные мероприятия, посвящённые весне.

- Запланированы индивидуальные фотосессии с профессиональными фотографами на новых красочных фотозонах, поздравления от галантных мужчин и героев, цветы всем участницам, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Начало празднования 8 марта в парках города запланировано на 14:00.

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Бурятия Улан-Удэ Праздники 8 марта парки отдыха

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