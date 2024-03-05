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В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса по информатике

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса по информатике
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Участвовали педагоги среднего профессионального образования

На прошлой неделе в Бурятии состоялся республиканский конкурс методических разработок по учебной дисциплине «Информатика» в системе среднего профессионального образования. Мероприятие проходило на базе Бурятского республиканского информационно-экономического техникума.

- Конкурс по информатике имеет большое значение для практической жизни, так как он помогает находить новых преподавателей, обеспечивает обмен опытом и создаёт условия для разработки авторских учебных программ и методик, - сообщили в пресс-служба министерства образования РБ.

Конкурс проводился по трём направлениям:
- Лучший онлайн-курс;
- Учебно-методические материалы для обучающихся;
- Методические разработки внеклассного мероприятия по информатике.

Победу в направлении «Лучший онлайн-курс» завоевала Саяна Ширеторова, преподаватель математики и информатики Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова.

По итогам конкурса места в номинации «Учебно-методические материалы для обучающихся» распределились следующим образом:
1 место – Ирина Бадмаева, преподаватель информатики и вычислительной техники Бурятского республиканского педагогического колледжа
2 место – Наталья Шешукова, преподаватель специальных дисциплин Байкальского многопрофильного колледжа
3 место – Наталья Очирова, методист центра информационных технологий и дистанционного образования БГУ, Бурятского республиканского информационно-экономического техникума
3 место – Ольга Манзарова, преподаватель математики и информатики Бурятского колледжа технологий и лесопользования»

В направлении «Методические разработки внеклассного мероприятия по информатике» лучшим стал Вадим Югов, преподаватель информатики Закаменского агропромышленного техникума.

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