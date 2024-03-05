В Бурятии зимовка скота проходит спокойно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ситуация в сельском хозяйстве республики резко отличается от обстановки в соседней Монголии



Зимне-стойловый период крупного рогатого скота и лошадей в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Бурятии проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ.



На 1 марта в хозяйствах всех категорий израсходовано грубых и сочных кормов 233,6 тыс. тонн кормовых единиц, что составляет 6,7 центнера кормовых единиц на 1 условную голову.



- У фермерских хозяйств и в личных подворьях Бурятии в наличии имеется 141 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, в том числе грубых 140 тыс. тонн кормовых единиц, сочных 1,0 тыс. тонн кормовых единиц, зернофуража 15 тыс. тонн кормовых единиц. Запасов кормов в хозяйствах достаточно, - прокомментировал начальник отдела животноводства министерства Андрей Попов.



Несмотря на то, что зимовка в целом проходит удовлетворительно, ситуация находится под постоянным контролем. По информации ветеринарной службы падежа от недокорма не зафиксировано.



Напомним, что в соседней Монголии потери поголовья скота от зимней бескормицы по всей стране достигли 3,1 миллиона голов. Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны доложило, что по состоянию на 1 марта в рамках общенациональной кампании пожертвований в помощь животноводам, которая началась 20 февраля этого года, собрано в общей сложности 3,7 миллиарда тугриков. Вышеуказанная сумма денежных и материальных пожертвований, полученных от граждан, предприятий и организаций, была передана государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Согласно решению монгольского правительства, было принято решение раздать 1160 тонн муки и 580 тонн риса семьям животноводов сомонов, условия жизни которых значительно ухудшились из-за «белого» и «железного» дзуда. В соответствии с этим решением, 3 марта автоколонна с гуманитарной помощью отправилась во все аймаки страны.



Согласно последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, от международных организаций по оказанию гуманитарной помощи и международных гуманитарных бригад, действующих в Монголии, собрано пожертвований на сумму 3,2 миллиона долларов. Первую часть финансовой помощи будет оказана примерно 11 тысячам семьям, сообщает новостное агентства «Монцамэ».



