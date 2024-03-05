Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Его устроили у памятника жертвам политических репрессий



Жительница бурятской столицы предстала перед судом за нарушение установленного порядка проведения пикетирования – по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.



Произошло всё ещё в феврале. Женщина «добровольно организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования», изготовив агитационный материал одного из лидеров российской оппозиции и разместив его у подножия памятника жертвам политических репрессий, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.



Никакого уведомления «о проведении публичного мероприятия» улан-удэнка не подавала. При назначении наказания служители Фемиды учли характер правонарушения, личность горожанки, её имущественное положение и то обстоятельство, что вину она не признала. В итоге женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу – она обжаловала это решение.



