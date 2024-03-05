Его устроили у памятника жертвам политических репрессий
Жительница бурятской столицы предстала перед судом за нарушение установленного порядка проведения пикетирования – по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Произошло всё ещё в феврале. Женщина «добровольно организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования», изготовив агитационный материал одного из лидеров российской оппозиции и разместив его у подножия памятника жертвам политических репрессий, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Никакого уведомления «о проведении публичного мероприятия» улан-удэнка не подавала. При назначении наказания служители Фемиды учли характер правонарушения, личность горожанки, её имущественное положение и то обстоятельство, что вину она не признала. В итоге женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу – она обжаловала это решение.
Улан-удэнку оштрафовали на 25 тысяч за пикет
Общество, Фото:
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