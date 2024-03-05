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В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства

В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Люди заявили, что они меняются чуть ли не каждый день

Жители хоринского улуса Тэгда недовольны ценами на лекарства в одной из местных аптек. Люди задались вопросом, почему они «всегда разные».

- Допустим, купили лекарство, а через день оно становится ещё дороже. Цены вообще высокие. Куда можно обратиться? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».

Ситуацию прокомментировали в экономическом отделе районной администрации. Там отметили, что стоимость препаратов зависит от множества факторов – это сезонность спроса, себестоимость и цены у поставщиков.

Со всеми интересующими вопросами посоветовали обращаться в территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии в Улан-Удэ (Росздравнадзор) либо в управление федеральной антимонопольной службы.

- Там могут провести проверку и дать информацию о законности ценообразования в аптеке, – подчеркнули в экономическом отделе. 
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