В Бурятии сельчане пожаловались на загадочные скачки цен на лекарства

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Люди заявили, что они меняются чуть ли не каждый день



Жители хоринского улуса Тэгда недовольны ценами на лекарства в одной из местных аптек. Люди задались вопросом, почему они «всегда разные».



- Допустим, купили лекарство, а через день оно становится ещё дороже. Цены вообще высокие. Куда можно обратиться? – поинтересовались сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7».



Ситуацию прокомментировали в экономическом отделе районной администрации. Там отметили, что стоимость препаратов зависит от множества факторов – это сезонность спроса, себестоимость и цены у поставщиков.



Со всеми интересующими вопросами посоветовали обращаться в территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Бурятии в Улан-Удэ (Росздравнадзор) либо в управление федеральной антимонопольной службы.



- Там могут провести проверку и дать информацию о законности ценообразования в аптеке, – подчеркнули в экономическом отделе.