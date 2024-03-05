В Бурятии потеплеет до -1 градуса

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в регионе не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 марта в республике переменная облачность, по северу местами возможен небольшой снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Днём -1,-6, местами -9,-14 градусов мороза. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



В Улан-Удэ сегодня снега не ожидается. Днём довольно тепло – 2-4 градуса мороза, ветер западный 5-10 м/с.





