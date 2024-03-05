«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины

Жители Бурятии пожаловались на состояние дороги между Романовкой в Баунтовском районе и еравнинским селом Исинга. Как выяснилось, там делают дорогу и машины ломаются прямо на ходу.- Она вся в ямах-волнах. Сломали бампер. Неподалёку стоял грузовик – сломались рессоры и лопнула рама. Почему не выравнивают отсыпанную дорогу? – поинтересовались возмущённые автомобилисты в группе «Баунт-инфо.24/7».В Минтрансе РБ отметили, что на участке от 357-го до 387-го километра трассы ведётся капитальный ремонт.- На границах объекта установлены дорожные знаки об ограничении скорости движения. Мы понимаем, что ремонт доставляет неудобства, но просим набраться терпения, – отметили в ведомстве, добавив, что работы завершатся в ноябре.