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«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины

«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины
Общество,  Фото:«Баунт-инфо.24/7»
Возмущённых автомобилистов попросили набраться терпения

Жители Бурятии пожаловались на состояние дороги между Романовкой в Баунтовском районе и еравнинским селом Исинга. Как выяснилось, там делают дорогу и машины ломаются прямо на ходу.



- Она вся в ямах-волнах. Сломали бампер. Неподалёку стоял грузовик – сломались рессоры и лопнула рама. Почему не выравнивают отсыпанную дорогу? – поинтересовались возмущённые автомобилисты в группе «Баунт-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ отметили, что на участке от 357-го до 387-го километра трассы ведётся капитальный ремонт.

- На границах объекта установлены дорожные знаки об ограничении скорости движения. Мы понимаем, что ремонт доставляет неудобства, но просим набраться терпения, – отметили в ведомстве, добавив, что работы завершатся в ноябре.
дорога автомобили жалобы

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