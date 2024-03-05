05 марта

04 марта

Популярное

В России считают воробьёв

В России считают воробьёв
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Акция стартовала 4 марта

С 4 по 10 марта проводится всероссийская перепись воробьёв. Мероприятие объединит усилия учёных и всех любителей природы для обеспечения своевременного получения актуальных сведений о численности популяций полевого и домового воробья в России с целью недопущения сокращения численности, сохранения и восстановления этих видов.

Как сообщают организаторы, в последние десятилетия численность воробьёв стала резко сокращаться. Причин выделяют множество. Основные из них:
- В новых домах практически нет ниш, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов;
- Методы ведения сельского хозяйства и благоустройства парков, в том числе стрижка газонов, не дают созреть семенам для питания взрослых птиц;
- Обработка растений ядохимикатами от вредителей снижает шансы успешно вывести птенцов из-за нехватки еды.
Особенно страдает популяция домового воробья, численность которого во многих обследованных регионах снизилась катастрофически.

С 4 по 10 марта необходимо найти и посчитать количество встреченных воробьёв, сфотографировать и запомнить координаты места встречи. Затем ответственно внести эти данные на сайт акции. На сайте можно запросить именные электронные сертификаты для себя и всех членов своей команды со статистикой участия.

По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений.

Возрастное ограничение6: 0+.
акция перепись птицы природа наука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании
Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании
Общество, 05.03.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка
В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка
Общество, 05.03.2024
К ситуации уже подключилась детский омбудсмен
В России считают воробьёв
В России считают воробьёв
Общество, 05.03.2024
Акция стартовала 4 марта
На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
Общество, 05.03.2024
Мероприятие проведут в Иркутской области
«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины
«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины
Общество, 05.03.2024
Возмущённых автомобилистов попросили набраться терпения

В Бурятии потеплеет до -1 градуса
В Бурятии потеплеет до -1 градуса
Общество, 05.03.2024
Снега в регионе не ожидается 
В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
Общество, 04.03.2024
Праздник закончится традиционным сжиганием чучела
В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»
В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»
Общество, 04.03.2024
Участвовать будут победительницы муниципальных этапов
Школы Улан-Удэ получат новые учебники
Школы Улан-Удэ получат новые учебники
Общество, 04.03.2024
Они соответствуют всем образовательным госстандартам
В интернете создают цифровой музей БАМа
В интернете создают цифровой музей БАМа
Общество, 04.03.2024
Присланные фотографии расскажут историю строительства магистрали
Школы Бурятии провели фестиваль бурятского языка
Школы Бурятии провели фестиваль бурятского языка
Общество, 04.03.2024
Мероприятие принимало село Поселье
В Бурятии наградили победителей конкурса соцпроектов
В Бурятии наградили победителей конкурса соцпроектов
Общество, 04.03.2024
Им вручили сертификаты на 100 000 рублей
В Улан-Удэ завершился фестиваль молодых семей
В Улан-Удэ завершился фестиваль молодых семей
Общество, 04.03.2024
Семьям вручили памятные призы по различным номинациям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^