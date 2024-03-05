На Байкале состоится всероссийский туристический слёт

Мероприятие проведут в Иркутской области



Всероссийский открытый туристический слёт «Потому чТо мы Вместе» с 16 по 18 июля пройдёт в посёлке Большое Голоустное на Байкале. Мероприятие планируется сделать ежегодным.



В турслёте уже планируют принять участие команды Архангельской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областей, Бурятии, Коми, Татарстана и Чувашии. Команды будут сформированы профсоюзами разных отраслей как производственной, так и бюджетной сферы. Особенностью дебютного турслёта «Потому чТо мы Вместе» на Байкале станет работа общеобразовательной площадки «Лекторий», в рамках которой известные эксперты будут обсуждать с участниками темы, связанные с профсоюзной идеологией, патриотизмом и формированием здоровых ценностей.



- Мы уже начали работу по формированию программы лектория, – рассказал председатель Иркутского профобъединия Александр Коротких. – В качестве экспертов мы видим, например, паралимпийцев, лидеров общественных мнений и, конечно же, самых ярких представителей профсоюзной среды.



Турслёт продолжит серию всероссийских физкультурных и культурно-массовых профсоюзных мероприятий серии «Потому чТо мы Вместе». Среди организаторов слёта – Рослеспрофсоюз, всероссийский «Электропрофсоюз», профсоюз работников авто и сельскохозяйственного машиностроения РФ, пПрофсоюз работников здравоохранения РФ, Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности и другие. Положение о проведении физкультурного мероприятия было подписано всеми сторонами, задействованными в организации, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.



