Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании

Ежегодно солнечная Бурятия заметно преображается. В каждом районе республики отстраивают объекты разного значения – от муниципальных дорог, домов культуры до возведения мостов, крупных спортивных комплексов и целых стадионов. Кроме того, власти региона осуществляют целый ряд социальных проектов в сферах образования, медицины и т. д. Все они связаны с президентом России Владимиром Путиным через его решения, поручения и указы. Предлагаем вспомнить самые заметные достижения, которые Бурятия достигла в сфере образования с 2017 года.
Новые школы
В большинстве регионов России удивляются, когда слышат эти цифры. В 2017–2023 гг. по поручениям президента России в Бурятии построено 35 школ. Благодаря этому в республике больше нет третьих смен в учебных заведениях. В 2024 будет введено ещё пять школ. А общее количество новых современных школ за восемь лет вырастет до 40.
Так, в конце января этого года в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии по национальному проекту «Образование» открылась новая школа на 250 мест. Она построена по современным стандартам в три этажа. Помимо кабинетов в ней есть мастерские деревообработки и металлообработки, актовый зал на 110 мест, спортивный зал с тренерской и душевыми, кабинет кройки, шитья и кулинарии, библиотека с читальным залом. На территории школы расположен спортивный комплекс, состоящий из футбольного поля, покрытого зелёной искусственной травой, беговой дорожки, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.
Новые детские сады
В Бурятии до минимума сокращена очередь в детские сады. В 2017–2023 гг. построено 38 детских садов, в 2024 году для маленьких жителей республики распахнут свои двери ещё восемь зданий. Очередь в детские сады на территории республики практически отсутствует.
Очередной новый детсад в республике был открыт совсем недавно - в селе Никольск Мухоршибирского района. Он рассчитан на 100 мест. Стоимость объекта вместе с оборудованием – 276 млн рублей. Детсад построен на средства федерального и республиканского бюджетов, в том числе по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий». В нем есть всё необходимое: бытовая техника, мебель, спортивное и музыкальное оборудование, компьютеры, оборудование пищеблока.
«Асториум»
В октябре 2021 года в Бурятии открылся Центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Центр создан по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Здесь обучаются дети из всех районов республики. Занятия ведутся как по интенсивным образовательным модулям, так и в виде досуга.
Работа регионального центра предполагает круглогодичный режим. Образовательные программы рассчитаны на 10-21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и регулярные образовательные программы. Совместно с партнёрами центра в прошлом году проведено 42 региональных мероприятия, направленных на выявление талантливых и одарённых детей, объединивших 6348 школьников.
«Кванториум»
В Бурятии в 2018 году создан один из самых больших за Уралом детских технопарков - «Кванториум». Тысячи детей от десяти до 17 лет осваивают в нем новейшие современные технологии: 3D-моделирование, программирование, 3D-дизайн, управление летательными аппаратами, устройство автомобиля и многое другое. «Кванториум» появился благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. В «Кванториуме» можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность.
«IT-кубы» и дома научной коллаборации
В республике открыто семь центров цифрового образования «IT-куб»: в Гусиноозерске, Северобайкальске, Закаменске, Заиграево, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске, где около 3 тыс. детей ежегодно обучаются кибергигиене и программированию. 800 школьников учатся на технических и естественнонаучных направлениях в домах научной коллаборации при БГУ и филиале СибГУТИ.
Также во всех районах республике создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание ещё 31 центра.
Мастерские и лаборатории для техникумов и колледжей
Благодаря нацпроекту «Образование» и президентской дальневосточной субсидии в техникумах и колледжах Бурятии работают новые 43 мастерские и Центр опережающей профессиональной подготовки. Студенты учатся на современнейшем оборудовании и могут пройти государственную итоговую аттестацию.
Центр опережающей профессиональной подготовки оснащён современной цифровой техникой, VR-оборудованием и учётными тренажёрами. Создана коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий, педагоги Центра повысили квалификацию в Национальном фонде подготовки кадров по программе «Трудоустройства студентов и выпускников в цифровом мире: «Новая реальность», в Национальном агентстве развития квалификации и Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС). Кроме того, в центре внедрена цифровая платформа, позволяющая проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда республики, а также осуществлять прогнозы востребованности кадров и компетенций, в частности, основываясь на данных об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать либо реализовываются. Также она позволяет проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно.
1000-я школа в Поселье
7 ноября 2023 года в Бурятии открылась новая школа в Поселье Иволгинского района. Она стала 1000-й школой в России, построенной по нацпроекту «Образование». В открытии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Новый корпус на 250 человек присоединили к уже действующему учебному заведению. Площадь нового здания, предназначенного для 6-11-х классов, 5,6 тысяч кв метров. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используется четыре языка: не только русский, бурятский и шрифт Брайля, но и монгольская вязь. На территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии.
Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках уникального социокультурного проекта ВЭБ.РФ «Сайнуу», который реализуется Центром креативных индустрий «Хэб-Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Сюжет мурала выбирали вместе с местными жителями и учениками школы.
Самая большая школа в ДФО
В марте 2022 года в Улан-Удэ открылась самая большая школа в Дальневосточном федеральном округе! Новое современное здание школы № 8 по ул. Автотранспортной построено благодаря нацпроекту «Образование».
Школа состоит из семи трёхэтажных блоков и рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. В школе помимо учебных кабинетов есть два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием. Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углублённый курс истории России.
Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева
Новое здание лицея открылось в августе 2021 года на средства президентской дальневосточной субсидии. Сейчас это два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Для учеников оборудованы художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские и современные учебные кабинеты.
В общей сложности на строительство лицея было направлено более 214 млн рублей. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.
Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.
В октябре 2021 года в Бурятии открылся Центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Центр создан по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Здесь обучаются дети из всех районов республики. Занятия ведутся как по интенсивным образовательным модулям, так и в виде досуга.
Работа регионального центра предполагает круглогодичный режим. Образовательные программы рассчитаны на 10-21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и регулярные образовательные программы. Совместно с партнёрами центра в прошлом году проведено 42 региональных мероприятия, направленных на выявление талантливых и одарённых детей, объединивших 6348 школьников.
«Кванториум»
В Бурятии в 2018 году создан один из самых больших за Уралом детских технопарков - «Кванториум». Тысячи детей от десяти до 17 лет осваивают в нем новейшие современные технологии: 3D-моделирование, программирование, 3D-дизайн, управление летательными аппаратами, устройство автомобиля и многое другое. «Кванториум» появился благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. В «Кванториуме» можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность.
«IT-кубы» и дома научной коллаборации
В республике открыто семь центров цифрового образования «IT-куб»: в Гусиноозерске, Северобайкальске, Закаменске, Заиграево, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске, где около 3 тыс. детей ежегодно обучаются кибергигиене и программированию. 800 школьников учатся на технических и естественнонаучных направлениях в домах научной коллаборации при БГУ и филиале СибГУТИ.
Также во всех районах республике создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание ещё 31 центра.
Мастерские и лаборатории для техникумов и колледжей
Благодаря нацпроекту «Образование» и президентской дальневосточной субсидии в техникумах и колледжах Бурятии работают новые 43 мастерские и Центр опережающей профессиональной подготовки. Студенты учатся на современнейшем оборудовании и могут пройти государственную итоговую аттестацию.
Центр опережающей профессиональной подготовки оснащён современной цифровой техникой, VR-оборудованием и учётными тренажёрами. Создана коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий, педагоги Центра повысили квалификацию в Национальном фонде подготовки кадров по программе «Трудоустройства студентов и выпускников в цифровом мире: «Новая реальность», в Национальном агентстве развития квалификации и Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС). Кроме того, в центре внедрена цифровая платформа, позволяющая проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда республики, а также осуществлять прогнозы востребованности кадров и компетенций, в частности, основываясь на данных об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать либо реализовываются. Также она позволяет проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно.
1000-я школа в Поселье
7 ноября 2023 года в Бурятии открылась новая школа в Поселье Иволгинского района. Она стала 1000-й школой в России, построенной по нацпроекту «Образование». В открытии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Новый корпус на 250 человек присоединили к уже действующему учебному заведению. Площадь нового здания, предназначенного для 6-11-х классов, 5,6 тысяч кв метров. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используется четыре языка: не только русский, бурятский и шрифт Брайля, но и монгольская вязь. На территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии.
Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках уникального социокультурного проекта ВЭБ.РФ «Сайнуу», который реализуется Центром креативных индустрий «Хэб-Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Сюжет мурала выбирали вместе с местными жителями и учениками школы.
Самая большая школа в ДФО
В марте 2022 года в Улан-Удэ открылась самая большая школа в Дальневосточном федеральном округе! Новое современное здание школы № 8 по ул. Автотранспортной построено благодаря нацпроекту «Образование».
Школа состоит из семи трёхэтажных блоков и рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. В школе помимо учебных кабинетов есть два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием. Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углублённый курс истории России.
Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева
Новое здание лицея открылось в августе 2021 года на средства президентской дальневосточной субсидии. Сейчас это два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Для учеников оборудованы художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские и современные учебные кабинеты.
В общей сложности на строительство лицея было направлено более 214 млн рублей. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.
Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.