Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании



В республике открыто семь центров цифрового образования «IT-куб»: в Гусиноозерске, Северобайкальске, Закаменске, Заиграево, Петропавловке, Мухоршибири и Хоринске, где около 3 тыс. детей ежегодно обучаются кибергигиене и программированию. 800 школьников учатся на технических и естественнонаучных направлениях в домах научной коллаборации при БГУ и филиале СибГУТИ.



Также во всех районах республике создано 299 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центры позволяют усилить подготовку школьников по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и другим. В 2024 году запланировано создание ещё 31 центра.







Благодаря нацпроекту «Образование» и президентской дальневосточной субсидии в техникумах и колледжах Бурятии работают новые 43 мастерские и Центр опережающей профессиональной подготовки. Студенты учатся на современнейшем оборудовании и могут пройти государственную итоговую аттестацию.



Центр опережающей профессиональной подготовки оснащён современной цифровой техникой, VR-оборудованием и учётными тренажёрами. Создана коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий, педагоги Центра повысили квалификацию в Национальном фонде подготовки кадров по программе «Трудоустройства студентов и выпускников в цифровом мире: «Новая реальность», в Национальном агентстве развития квалификации и Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС). Кроме того, в центре внедрена цифровая платформа, позволяющая проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда республики, а также осуществлять прогнозы востребованности кадров и компетенций, в частности, основываясь на данных об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать либо реализовываются. Также она позволяет проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно.



Благодаря нацпроекту «Образование» и президентской дальневосточной субсидии в техникумах и колледжах Бурятии работают новые 43 мастерские и Центр опережающей профессиональной подготовки. Студенты учатся на современнейшем оборудовании и могут пройти государственную итоговую аттестацию.Центр опережающей профессиональной подготовки оснащён современной цифровой техникой, VR-оборудованием и учётными тренажёрами. Создана коворкинг-зона, закуплено оборудование для форсайт-сессий, педагоги Центра повысили квалификацию в Национальном фонде подготовки кадров по программе «Трудоустройства студентов и выпускников в цифровом мире: «Новая реальность», в Национальном агентстве развития квалификации и Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС). Кроме того, в центре внедрена цифровая платформа, позволяющая проводить мониторинг и анализ актуальной ситуации, динамики изменений на рынке труда республики, а также осуществлять прогнозы востребованности кадров и компетенций, в частности, основываясь на данных об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать либо реализовываются. Также она позволяет проходить профориентационные курсы и обучаться дистанционно.



7 ноября 2023 года в Бурятии открылась новая школа в Поселье Иволгинского района. Она стала 1000-й школой в России, построенной по нацпроекту «Образование». В открытии приняли участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Новый корпус на 250 человек присоединили к уже действующему учебному заведению. Площадь нового здания, предназначенного для 6-11-х классов, 5,6 тысяч кв метров. В школе есть хореографический класс, спортзал, швейные и столярные мастерские для уроков труда. Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используется четыре языка: не только русский, бурятский и шрифт Брайля, но и монгольская вязь. На территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для экспериментов на уроках биологии.



Яркий фасад школы расписан местными художниками в рамках уникального социокультурного проекта ВЭБ.РФ «Сайнуу», который реализуется Центром креативных индустрий «Хэб-Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Сюжет мурала выбирали вместе с местными жителями и учениками школы.







В марте 2022 года в Улан-Удэ открылась самая большая школа в Дальневосточном федеральном округе! Новое современное здание школы № 8 по ул. Автотранспортной построено благодаря нацпроекту «Образование».



Школа состоит из семи трёхэтажных блоков и рассчитана на 1275 учащихся в одну смену. В школе помимо учебных кабинетов есть два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, столовая, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии. И все это оснащено современным оборудованием. Основное направление школы – патриотическое воспитание. Здесь обустроен «Зал боевой славы». Ребята изучают гражданские и спортивные дисциплины, знакомятся со строевой подготовкой и начальной военной подготовкой и проходят углублённый курс истории России.







Новое здание лицея открылось в августе 2021 года на средства президентской дальневосточной субсидии. Сейчас это два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Для учеников оборудованы художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские и современные учебные кабинеты.



В общей сложности на строительство лицея было направлено более 214 млн рублей. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест.



Старое здание давно требовало обновления и расширения. Стоял вопрос не только комфорта, но и безопасности. Новое здание Музыкально-гуманитарного лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.







В октябре 2021 года в Бурятии открылся Центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Асториум». Центр создан по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Здесь обучаются дети из всех районов республики. Занятия ведутся как по интенсивным образовательным модулям, так и в виде досуга.Работа регионального центра предполагает круглогодичный режим. Образовательные программы рассчитаны на 10-21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и регулярные образовательные программы. Совместно с партнёрами центра в прошлом году проведено 42 региональных мероприятия, направленных на выявление талантливых и одарённых детей, объединивших 6348 школьников.В Бурятии в 2018 году создан один из самых больших за Уралом детских технопарков - «Кванториум». Тысячи детей от десяти до 17 лет осваивают в нем новейшие современные технологии: 3D-моделирование, программирование, 3D-дизайн, управление летательными аппаратами, устройство автомобиля и многое другое. «Кванториум» появился благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.Здесь дети реализуют свои идеи в проекты. В «Кванториуме» можно не просто смоделировать или запрограммировать проект на компьютере, но и воплотить в реальности. Например, вырезать на лазерном станке или напечатать на 3D-принтере. Здесь все задумки детей могут воплотиться в реальность.