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Многоэтажки в Бурятии вместе с тараканами атакуют муравьи

Многоэтажки в Бурятии вместе с тараканами атакуют муравьи
Общество,  Фото:Pixabay.com
Они расплодились на севере республики

Не так давно улан-удэнцы жаловались в соцсетях на тараканов, облюбовавших квартиры и подъезды многоквартирных домов. Настоящее нашествие неприятных насекомых наблюдается на улице Тобольская, 63. Об этом рассказали сами жильцы в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Буквально за несколько дней расплодились так, что убиваю по 40-50 штук. Они везде – на стенах, на полу, на вещах. Сколько можно обращаться в ЖЭУ? Ничего не делают, – заявила автор поста, пожелавшая остаться неизвестной. – Сейчас готовлю заявления в Роспотребнадзор, жилинспекцию и в суд. Дома дети. Тараканы переносят всякие болезни, да и просто противно. На них не действуют никакие химикаты.

По словам улан-удэнки, у неё идеальная чистота, а насекомые ползут из подъезда и подвала. Аналогичная ситуация – в доме № 55 на той же улице. Но там подозрение пало на нечистоплотных соседей – по мнению жильцов, именно от таких грязнуль непрошеные гости пробираются в другие квартиры. Интернет-пользователи вовсю делятся своими рецептами избавления от «стасиков».
 
Много тараканов, если верить комментариям, и в доме № 19 на улице Октябрьская. А вот в Северобайкальске многоэтажки атакуют муравьи. Эту тему вот уже несколько дней обсуждают в группе «Услышано в Северобайкальске» в ВК. «Красные муравьи у большинства моих знакомых присутствуют», «На улице Парковая тоже есть – мелкие, коричневые. Замучились выводить», «Тоже начали месяц назад их замечать. Как избавиться – не знаем», – сетуют местные.
 
Кстати, в соцсетях находят любопытную связь между появлением в многоэтажках разнообразных насекомых и объявлений об услугах дезинсекторов. Именно такими в последнее время пестрят подъезды домов. Многие уверены: тараканов и муравьёв подбрасывают представители отдельных фирм, которые занимаются их выведением.

Согласно Жилищному кодексу РФ и действующим правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, за обработку подъездов, лестничных клеток и лифтов от ползающих созданий должны отвечать управляющие компании. Так что если вы заметили прусака на ступеньке или около входной двери, обращайтесь сразу в свою «управляшку» и требуйте провести дезинсекцию.

А вот их уничтожение в квартире – уже забота самих собственников. Лучше объединиться с соседями и заняться травлей одновременно, чтобы добиться максимального результата – иначе тараканье семейство может просто перекочевать к кому-то другому. Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в республиканское управление Роспотребнадзора по телефону 8 (3012) 41-25-74.

Если в многоквартирном доме завелись насекомые, специалисты первым делом советуют перекрыть возможные пути их попадания в жилище. В частности – заделать щели в полу и поставить мелкие сетки на вентиляционные решётки в кухне и в ванной комнате. А вместо инсектицидов рекомендуют использовать обычные пищевые приманки. К ним у тех же тараканов пока что нет высокой резистентности.
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