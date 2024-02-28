Экс-мэра Иркутска раскритиковали за покатушки на лимузине по Байкалу





Недавно бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов опубликовал в соцсети видео, как катается на лимузине по льду озера Байкал.На кадрах экс-градоначальник наворачивает круги по Байкалу на довольно высокой скорости, попутно выполняя элементы дрифта. Однако поступок Кондрашова собрал немало негативных комментариев пользователей Сети:«Жалко озеро»,«Что за подростковое позёрство?»,«Интересно, если он ко дну пойдёт, то как Титаник расколется?»,«То есть, областной закон, запрещающий выезд на лёд вне переправ, чисто для нас, для смертных? А обладателям лимузинов закон не писан? Это так надо расценивать?»,«Откуда деньги?»,«Лимузин, как гусеница, неприятное зрелище».Стоит отметить, что видео с обзором лимузина на Ольхоне Виктор Кондрашов опубликовал ещё в декабре 2023 года. К слову, ещё тогда жители задавали резкие вопросы по поводу уместности люксового транспорта на священном озере.- Первый лимузин на Ольхоне! Ответ на самый популярный вопрос: лимузин заехал на паром сам, - написал Кондрашов.