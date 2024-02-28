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Экс-мэра Иркутска раскритиковали за покатушки на лимузине по Байкалу

Экс-мэра Иркутска раскритиковали за покатушки на лимузине по Байкалу
Общество,  Фото:Скриншоты со страницы Виктора Кондрашова
Видео Виктор Кондрашов опубликовал на своей странице соцсетт

Недавно бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов опубликовал в соцсети видео, как катается на лимузине по льду озера Байкал.

На кадрах экс-градоначальник наворачивает круги по Байкалу на довольно высокой скорости, попутно выполняя элементы дрифта. Однако поступок Кондрашова собрал немало негативных комментариев пользователей Сети:

«Жалко озеро»,
«Что за подростковое позёрство?»,
«Интересно, если он ко дну пойдёт, то как Титаник расколется?»,
«То есть, областной закон, запрещающий выезд на лёд вне переправ, чисто для нас, для смертных? А обладателям лимузинов закон не писан? Это так надо расценивать?»,
«Откуда деньги?»,
«Лимузин, как гусеница, неприятное зрелище».


Стоит отметить, что видео с обзором лимузина на Ольхоне Виктор Кондрашов опубликовал ещё в декабре 2023 года. К слову, ещё тогда жители задавали резкие вопросы по поводу уместности люксового транспорта на священном озере.

- Первый лимузин на Ольхоне! Ответ на самый популярный вопрос: лимузин заехал на паром сам, - написал Кондрашов.

Байкал

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