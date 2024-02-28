В Бурятии хотят снизить энерготарифы для ТОСов

В Бурятии хотят снизить тарифы на свет для территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С такой инициативой выступили в Народном Хурале.
Депутаты планируют выйти с ней на федеральный уровень. На очередной сессии республиканского парламента 27 февраля приняли проект постановления, который намерены направить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Для уменьшения цен на электроэнергию для ТОС нужно внести изменения в приложение № 1 постановления российского правительства № 1178 от 29 декабря 2011 года.
Народные избранники предлагают включить ТОСы в категорию потребителей, приравненных к населению. Сегодня они платят за электроэнергию столько же, сколько юридические лица – по 7 рублей за кВт, в то время как жители республики – по 3 рубля 46 копеек.
- Прощай, последняя надежда на нормальную экологию. Крайне плохие новости и неправильный шаг нашего правительства, – заявил житель Бурятии.
Ситуацию прокомментировали в правительстве РБ. Там заявили, что цены на коммунальные услуги увеличиваются ежегодно во всех субъектах РФ.
- Это обусловлено ростом всех влияющих на тарифы ценообразующих факторов, включая затраты на энергетические (уголь и мазут) и материально-технические ресурсы, ремонт и реконструкцию электростанций, котельных и электросетей, а также индексацию заработной платы работникам энергетики и ЖКХ, – подчеркнули в правительстве.
Жителям РБ напомнили: ФАС России последние несколько лет сдерживала рост энерготарифа в регионе и без этого он сейчас составлял бы более 6 рублей за кВтч.
- Бурятия входит в первую десятку субъектов РФ с самыми низкими тарифами на электроэнергию для населения. А рост платы за коммунальные услуги в республике с 1 июля – тоже один из самых низких в России, – добавили в правительстве.