«Прощай, последняя надежда»: Жителей Бурятии опечалило скорое повышение энерготарифа



Под одним из постов на официальной странице администрации Улан-Удэ во «ВКонтакте» оставили комментарий, в котором поинтересовались, действительно ли с июля в республике вырастут тарифы на электроэнергию. Предстоящее повышение обеспокоило некоторых наших земляков. По их мнению, это осложняет переход на электроотопление.



- Прощай, последняя надежда на нормальную экологию. Крайне плохие новости и неправильный шаг нашего правительства, – заявил житель Бурятии.



Ситуацию прокомментировали в правительстве РБ. Там заявили, что цены на коммунальные услуги увеличиваются ежегодно во всех субъектах РФ.



- Это обусловлено ростом всех влияющих на тарифы ценообразующих факторов, включая затраты на энергетические (уголь и мазут) и материально-технические ресурсы, ремонт и реконструкцию электростанций, котельных и электросетей, а также индексацию заработной платы работникам энергетики и ЖКХ, – подчеркнули в правительстве.



Жителям республики напомнили: ФАС России последние несколько лет сдерживала рост энерготарифа в регионе и без этого он сейчас составлял бы более 6 рублей за кВтч.



- Бурятия входит в первую десятку субъектов РФ с самыми низкими тарифами на электроэнергию для населения. А рост платы за коммунальные услуги в республике с 1 июля – тоже один из самых низких в России, – добавили в правительстве.





Как сообщал «Байкал-Daily», председатель правительства РФ Михаил Мишустин ещё в ноябре подписал распоряжение о повышении цен на услуги ЖКХ в российских регионах. Документ есть на официальном портале правовой информации. Речь о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В Бурятии в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.



В нашей республике тарифы на ЖКУ во второй половине 2024-го увеличатся в среднем на 9,3%, в соседнем Забайкалье – на 15%, в Иркутской области – на 10,2%. При это в районах РБ допускается отклонение ещё на 2,8%



Так, с улан-удэнцев за гигакалорию тепла будут брать 2 тысячи 600 рублей 96 копеек вместо 2 тысяч 408 рублей 30 копеек как сейчас (+192 рубля 66 копеек), за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 180 рублей 25 копеек вместо 166 рублей 6 копеек (+14 рублей 19 копеек), а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 163 рубля 44 копейки (+13 рублей 69 копеек, пока что – 149 рублей 75 копеек). Электроэнергия обойдётся в 3 рубля 77 копеек за киловатт-час (сегодня – 3 рубля 46 копеек).