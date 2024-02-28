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В Улан-Удэ продлят возрождённый маршрут № 51

В Улан-Удэ продлят возрождённый маршрут № 51
Общество,  Фото:telegram-канал И. Шутенкова
Он будет ходить до центра города

В начале февраля в столице Бурятии запустили отменённый несколько лет назад маршрут№ 51, который ранее обслуживали частники. Это сделали по просьбам жителей микрорайонов Восточный и Загорск.

До недавнего времени два новых автобуса «Газель Сити» курсировали по укороченной схеме – из Восточного мимо ВСГТУ и по Терешковой до республиканского бизнес-инкубатора. В городской администрации пояснили: это позволит увеличить число оборотных рейсов и избежать дублирования других маршрутов. Но в итоге схему движение 51-х «микриков» решили продлить. Уже с 29 февраля они начнут доезжать до Бурдрама и Гостиных рядов.

 




Как пояснили в комитете по транспорту, маршрут в сторону микрорайона Восточный будет ходить от остановки «Площадь Революции» и далее через «Мемориал Победы» и «Центральный рынок» по ранее утверждённой схеме.
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