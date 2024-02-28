Ребятишки отмечали день рождения
В детском саду «Сказка» в Мухоршибирском районе Бурятии весело отпраздновали день рождения. Недавно детишек из второй младшей группы поздравил Чебурашка и Гусь-обнимусь.
- Самый лучший праздник детства – это День рождения. Детвора в это день ждёт чуда, подарков и веселья, сообщили в администрации Мухоршибирского района.
Праздник прошёл в играх, радости и в веселье. Дети пели песни о дне рождения, водили хоровод «Каравай» и танцевали.
Праздник подготовили специалисты центра дополнительного образования.
В Бурятии к детсадовцам пришли Чебурашка Гусь-обнимусь
Общество, Фото:
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