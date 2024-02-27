Ушёл из жизни мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
- Трагическая новость – скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза. А сегодня Олега Валерьевича не стало. От себя лично и от всех жителей Иркутской области я выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Валерьевича. Светлая память…- написал Игорь Кобзев.
В администрации Саянска сообщили, что информации о прощании будет размещена позднее.
В комментариях земляки выражают соболезнования: «Очень жалко, Олег Валерьевич был хорошим, душевным человеком. Огромная утрата для саянцев, но невосполнимая утрата для родителей. Соболезнуем», «Соболезнования родным и близким», «Какой ужас!», «Страшная новость. Такой был хороший руководитель, человек с большой буквы», «Да, действительно. Вся область знала, что есть такой мэр, Боровский. Многие ли наши города могут похвастаться, что их мэра вся область знает. Что-то это, да и значит», «Как жалко! Соболезную родным и жителям Саянска. Всегда восхищалась им. Светлая память».
Олег Боровский частенько представал перед публикой в необычных образах. Однажды он поддержал празднование 100-летия со дня рождения кинорежиссёра Леонида Гайдая. И с коллегами переоделись в образы знаменитой гайдаевской тройки - в Труса, Балбеса и Бывалого. Олег Боровский переоделся в Бывалого.
В 2022 году на День города он нарядился царём Салтаном и принял участие в костюмированном шествии.
В конце того же года предпраздничную планёрку он провёл в образе Деда Мороза, пожелав горожанам новогоднего настроения.
Олег Валерьевич Боровский родился 31 декабря 1960 года в городе Улан-Батор (Монголия). В 1987 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 1978-1979 и в 1981 году работал электриком-монтёром в Усольских городских электросетях. С 1979 г. по 1981 г. проходил службу в рядах Советской Армии. С 1981г. по 1990 г. трудился на Усольском «Химпроме», пройдя путь от слесаря до старшего мастера. В 1990-1994г.г. – работа на «Саянскхимпроме», в должностях от старшего мастера до инженера. С 1994 года занимался предпринимательской деятельностью.
14 сентября 2014 года избран мэром города Саянска.
8 сентября 2019 года Олег Боровский переизбран на пост мэра. Он набрал 82,95 процента голосов избирателей.