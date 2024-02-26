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На «Байкальскую рыбалку» в Бурятии зарегистрировались более 60-и команд

На «Байкальскую рыбалку» в Бурятии зарегистрировались более 60-и команд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Принять участие планируют рыбаки из разных городов и стран

На фестиваль по подлёдному лову «Байкальская рыбалка-2024» (возрастное ограничение 0+) зарегистрировались более 60-и команд. Это участники из городов Улан-Удэ, Владивосток, Хабаровск, Алдан, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Москва, Казань. Кроме того, подали заявки спортсмены с Монголии и Китая

- Мы начали подготовку к «Байкальской рыбалке-2024». Самому не верится, вроде бы недавно прошла первая рыбалка, которая была приурочена к 10-летию компании «Титан», а сейчас мы готовимся к 18-ой рыбалке! Искренне благодарю партнёров, друзей, поддерживающих наш турнир. Рыбаки соскучились по турниру, - отметил идейный вдохновитель и основатель «Байкальской рыбалки» Вадим Бредний.

Рыбацкий фестиваль планируют провести 29-30 марта в Байкальской Гавани, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии. Главный приз фестиваля - внедорожник «УАЗ Патриот».

Параллельно со взрослой рыбалкой пройдут соревнования «Юный рыбак» с главным призом – квадроциклом. Для всех юных рыбаков, а ожидается участие более 100 детей, для них организаторы приготовили памятные сувениры.

Организаторы подготовили главный приз для лучшей женской команды – путёвка в Сочи на четверых на сумму 400 000 рублей. По словам организаторов, каждым годом всё больше рыбачек выходят на Байкальский лёд.

На сегодня толщина льда на месте соревнований составляет 75 см и более, что позволяет безопасно провести турнир.

Ежегодно «рыбалка» собирает объединяет большое количество людей. «Байкальская рыбалка» официально признана самой массовой подлёдной рыбалкой в России и внесена в Книгу рекордов России.

Байкальская рыбалка рыбалка фестиваль рыболовный спорт

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