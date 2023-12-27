На фестивале одним из призов станет автомобиль
Большой призовой фонд, в том числе новенький УАЗ «Патриот», ожидает призёров фестиваля по подлёдному лову «Байкальская рыбалка-2024» (0+).
- Приз был выбран не случайно, ведь автомобиль справляется даже с самыми экстремальными условиями движения, что важно для любителей рыбалки и активного отдыха. При этом он сочетает в себе и комфортные условия для путешествий всей семьёй, - сообщают организаторы.
Главный рыбацкий фестиваль пройдёт в 18-й раз. Его запланировано провести 29-30 марта в Байкальской Гавани, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.
Ежегодно «рыбалка» собирает объединяет большое количество людей. Как отмечает идейный вдохновитель фестиваля, руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний: «Это радостное событие не только для всех рыбаков, но и патриотов!»
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии определились с призами для «Байкальской рыбалки»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
500 жителей Бурятии прошли экспресс-тестирование на ВИЧ за 2 недели в рамках 1 декабря – Всемирного дня борьбы со СПИД
Удостоверение вручили его супруге
На фестивале одним из призов станет автомобиль
Прежнее здание было аварийным
Местных жителей следом за улан-удэнцами оставили без праздничных залпов
Героями праздника стали школьники от 7 до 15 лет из разных районов республики
Тепла не будет в течение 4 часов
Вдоль реки в Кудара-Сомоне отсыпали уже 80 тонн грунта
Шарик с её желанием вытянул Владимир Путин
На турнире успешно выступили спортсмены из Монголии
За медали турнира соревнуются 6 команд
Желающие могут подарить «новогоднее чудо» детям
Местами всего -1 градус
Общество, 26.12.2023
Заявления можно подать через портал Госуслуг
Общество, 26.12.2023
В качестве основы термоэлектрического материала предлагается использовать пирит