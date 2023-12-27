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В Бурятии определились с призами для «Байкальской рыбалки»

В Бурятии определились с призами для «Байкальской рыбалки»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На фестивале одним из призов станет автомобиль

Большой призовой фонд, в том числе новенький УАЗ «Патриот», ожидает призёров фестиваля по подлёдному лову «Байкальская рыбалка-2024» (0+).

- Приз был выбран не случайно, ведь автомобиль справляется даже с самыми экстремальными условиями движения, что важно для любителей рыбалки и активного отдыха. При этом он сочетает в себе и комфортные условия для путешествий всей семьёй, - сообщают организаторы.

Главный рыбацкий фестиваль пройдёт в 18-й раз. Его запланировано провести 29-30 марта в Байкальской Гавани, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии.

Ежегодно «рыбалка» собирает объединяет большое количество людей. Как отмечает идейный вдохновитель фестиваля, руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний: «Это радостное событие не только для всех рыбаков, но и патриотов!»

Возрастное ограничение: 0+.
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