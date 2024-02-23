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В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел

В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Выстрел произвёл отец Героя России Максима Концова

В День защитника Отечества в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел. Мероприятие состоялось на сопке в микрорайоне Шишкова. Почётное право произвести выстрел было предоставлено отцу Героя России Максима Концова Андрею Владимировичу Концову, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

- Быть защитником Отечества – это не только долг, это честь – стоять на страже своей Родины. Сегодня со всей страны, с нашей республики ребята встали на защиту Отечества. Стоят, рискуя своим здоровьем, своей жизнью, отстаивают наше настоящее, наше будущее, - обратился к присутствующим глава Бурятии Алексей Цыденов.

В Улан-Удэ сигнальный полуденный выстрел производят из 122-миллиметровой гаубицы Д-30.



Ритуал полуденного выстрела введён в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почётного звания «Город трудовой доблести»

Полуденный выстрел гаубицы будет звучать ещё в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 9 мая, в День России 12 июня, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести»11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.

В этом году пушечный выстрел прозвучит ещё и 31 августа, по случаю 85-летия со дня Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.


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