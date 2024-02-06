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В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки

В Улан-Удэ будут восемь раз в год палить из пушки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
К семи праздничным датам для полуденного выстрела добавили ещё одну

В декабре в столице Бурятии впервые прозвучал полуденный выстрел. Это произошло на Лысой горе в День Конституции РФ. Залп произвели из 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

 Церемонию решили сделать традиционной. Появилась она благодаря присвоению Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести».

- Наряду с такими городами, как Севастополь, Санкт-Петербург и Владивосток, у нас в Улан-Удэ в дни государственных праздников в 12:00 будет звучать полуденный залп. Это почётно и важно, наши горожане это заслужили, – заявил тогда мэр Игорь Шутенков.

Для полуденных залпов ранее определили семь праздничных дат – 3 сентября (День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны 1945 году), 11 сентября (День присвоения Улан-Удэ почётного звания «Город трудовой доблести), 4 ноября (День народного единства), 12 декабря (День Конституции России), 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне) и 12 июня (День России). А недавно этот перечень пополнился ещё одной – 31 августа. В этот день в 2024 году будет ровно 85 лет со дня победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

Соответствующее распоряжение подписал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов. Его опубликовали на официальном сайте правительства РБ. Так что теперь стрелять из пушки в Улан-Удэ будут как минимум восемь раз в год.
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