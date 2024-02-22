22 февраля

21 февраля

Популярное

Мэрия Улан-Удэ исправила ошибку на табло в городских автобусах

Мэрия Улан-Удэ исправила ошибку на табло в городских автобусах
Общество,  Фото:t.me/newkgetmansky

«Посёлка Горький» больше не существует

Ещё в октябре 2023 года «Байкал-Daily» привлёк внимание к постам в соцсетях, в которых авторы обращали внимание на некорректное название остановки на одном из муниципальных маршрутов Улан-Удэ.

«Писали уже. «Городские маршруты» по-прежнему ездят в микрорайон Горький, - говорилось в сообщении в одной из соцсетей. - Мимо него проходит автобусный маршрут №1. От площади Советов до 115 квартала и обратно. Это жертв ЕГЭ принимают на работу в МУП «Городские маршруты»?

29 января появился ответ в OK.ru от аккаунта мэрии:

«МУП «Городские маршруты» благодарит Вас за пользование услугами автобусов и небезразличное отношение к правилам русского языка. Изменения в названия остановочных пунктов внесут в ближайшее время…»

«Байкал-Daily» проверил: 21 февраля на табло муниципальных «Волгабасов» маршрута №1 название остановки отображается правильно «мкр. Горького». Как, собственно, этот посёлок правильно и называется - он назван в честь писателя Максима Горького. 

Правда, «посёлка Горький» не существует только на информационных табло в автобусах, принадлежащих мэрии. А вот на указателях маршрутов некоторых микроавтобусов, дублирующих или частично совпадающих с муниципальным маршрутом №1 из центра до сотых кварталов, пишут кратко, без обозначения, почему так названа эта остановка: там напечатано просто «Горький».

Частные маршрутчики, наверное, чаще страдают безграмотностью.

Как сообщал «Байкал-Daily» в ноябре 2023 года, жители бурятской столицы заметили ошибку на табличке с названиями остановок на одной из частных маршруток. Вместо «Н. Петрова» (эта улица носит имя советского пограничника, погибшего в 1969 году во время трагических событий на острове Даманский), на ней значилось «Николая Петрово». Водитель микрика после бурного обсуждения в соцсетях исправился – в том же сообществе выложили снимок, где на месте «О» появилась «А». Однако маршрутчика замечание пассажира, судя по всему, раздосадовало. «Если ваши глаза так сильно резало – съездили в типографию, исправили! Всех устраивает?» – поинтересовался он в комментарии к фотографии.


МУП "Городские маршруты" транспорт автобусы микроавтобусы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
В Улан-Удэ на несколько часов отключили светофоры
Общество, 22.02.2024
Два из них перестали работать на Левобережье
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество, 22.02.2024
Они приняли участие в акции ко Дню защитника Отечества 
В пригородном районе Бурятии прогремит взрыв
В пригородном районе Бурятии прогремит взрыв
Общество, 22.02.2024
Жителей республики призвали держаться подальше от этого места
Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Общество, 22.02.2024
Он посоветовал не спать днём и выбирать «грубую» пищу
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Общество, 22.02.2024
Это произойдёт в честь Дня защитника Отечества
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 22.02.2024
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Общество, 22.02.2024
Столько грузов прошло по БАМу и Транссибу в 2023 году
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Общество, 22.02.2024
Его оштрафовали на две тысячи рублей и заставили покинуть Россию
Жителей Бурятии предупредили о фейках про ветслужбу
Жителей Бурятии предупредили о фейках про ветслужбу
Общество, 22.02.2024
Их призвали не верить ложным слухам и дезинформации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^