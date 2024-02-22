Мэрия Улан-Удэ исправила ошибку на табло в городских автобусах

«Посёлка Горький» больше не существует

Ещё в октябре 2023 года «Байкал-Daily» привлёк внимание к постам в соцсетях, в которых авторы обращали внимание на некорректное название остановки на одном из муниципальных маршрутов Улан-Удэ.

«Писали уже. «Городские маршруты» по-прежнему ездят в микрорайон Горький, - говорилось в сообщении в одной из соцсетей. - Мимо него проходит автобусный маршрут №1. От площади Советов до 115 квартала и обратно. Это жертв ЕГЭ принимают на работу в МУП «Городские маршруты»?

29 января появился ответ в OK.ru от аккаунта мэрии:

«МУП «Городские маршруты» благодарит Вас за пользование услугами автобусов и небезразличное отношение к правилам русского языка. Изменения в названия остановочных пунктов внесут в ближайшее время…»

«Байкал-Daily» проверил: 21 февраля на табло муниципальных «Волгабасов» маршрута №1 название остановки отображается правильно «мкр. Горького». Как, собственно, этот посёлок правильно и называется - он назван в честь писателя Максима Горького.

Правда, «посёлка Горький» не существует только на информационных табло в автобусах, принадлежащих мэрии. А вот на указателях маршрутов некоторых микроавтобусов, дублирующих или частично совпадающих с муниципальным маршрутом №1 из центра до сотых кварталов, пишут кратко, без обозначения, почему так названа эта остановка: там напечатано просто «Горький».

Частные маршрутчики, наверное, чаще страдают безграмотностью.

Как сообщал «Байкал-Daily» в ноябре 2023 года, жители бурятской столицы заметили ошибку на табличке с названиями остановок на одной из частных маршруток. Вместо «Н. Петрова» (эта улица носит имя советского пограничника, погибшего в 1969 году во время трагических событий на острове Даманский), на ней значилось «Николая Петрово». Водитель микрика после бурного обсуждения в соцсетях исправился – в том же сообществе выложили снимок, где на месте «О» появилась «А». Однако маршрутчика замечание пассажира, судя по всему, раздосадовало. «Если ваши глаза так сильно резало – съездили в типографию, исправили! Всех устраивает?» – поинтересовался он в комментарии к фотографии.



