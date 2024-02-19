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В Бурятии наградили сотрудников госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

В Бурятии наградили сотрудников госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В честь праздника состоялся концерт

На торжественном собрании в клубе территориального управления Росгвардии, посвящённом 55-летию службы, сотрудников и ветеранов службы поздравил временно исполняющий обязанности начальника управления полковник полиции Андрей Ангаров.

- Сегодня подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы управления являются одними из наиболее подготовленных, сплочённых и работоспособных подразделений, - отметил в своём поздравлении Андрей Ангаров. - Уверен, наши сотрудники достигнут новых высот в обеспечении государственного контроля за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной охранной деятельности, безопасности объектов ТЭК и деятельности подразделений охраны юридических лиц и ведомственной охраны.

В торжественной обстановке ветеранам и отличившимся сотрудникам службы за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности были вручены ведомственные награды, грамоты и ценные подарки, а также благодарственные письма главы Бурятии. С поздравлениями выступили руководители частных охранных предприятий и представители организаций, осуществляющих продажу гражданского оружия.



Для гостей юбилейного торжества прошёл праздничный концерт. С вокальными номерами выступили сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии, вокальный ансамбль «Звезда» УМВД России по Улан-Удэ и заслуженная артистка Республики Бурятия гвардии младший сержант Дарима Цырендондопова.

В завершении мероприятия заместитель начальника управления Росгвардии – начальник центра ЛРР полковник полиции Булат Доржиев поздравил личный состав со знаменательной датой.

- Наша служба имеет особое значение в обеспечении общественного порядка в Бурятии, содействует безопасности жителей региона. Я выражаю благодарность ветеранам и желаю крепкого здоровья и успехов. Поздравляю личный состав с праздником, желаю вам счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности, - поздравил Булат Доржиев.

В преддверии торжественного мероприятия с сотрудниками районных подразделений лицензионно-разрешительной работы прошли учебно-методические сборы, на которых были доведены последние изменения в законодательстве Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии. 


Росгвардия награждение

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