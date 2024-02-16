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Семья и дети не спасли жителя Бурятии от конфискации «Хонды»

Семья и дети не спасли жителя Бурятии от конфискации «Хонды»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина не раз катался нетрезвым за рулём

41-летний житель Улан-Удэ признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

В ноябре 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Хонда Стрим», которым управлял мужчина. Выяснилось, что в этот момент он был пьян. При этом нарушитель ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Так что в этот раз на него возбудили уже уголовное дело.

- Прокурор, выступая в судебных прениях, предложил конфисковать транспортное средство, на котором совершено преступление. Суд первой инстанции в изъятии автомобиля отказал, ссылаясь на то, что автомобиль принадлежит супруге виновного и на наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей. Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, - сообщили пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Верховный суд республики учёл, что возможность конфискации автомобиля у виновного лица не ставится в зависимость от его семейных и иных личных обстоятельств. Поэтому суд вышестоящей инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и обратил «Хонду Стрим» в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей, действуют в России с июня 2022 года. Водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, остаются без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.

Жители Бурятии не раз пытались схитрить, чтобы не лишиться транспорта, но безуспешно. Так, как сообщал «Байкал-Daily», недавно улан-удэнец якобы подарил машину другу. Впрочем, договор дарения (где авто было оценено всего в 100 тысяч рублей при рыночной цене в 900 тысяч) суд расценил как заключенный фиктивно и машину постановил изъять.

Если же водители успевают продать автомобиль до суда, то тогда конфискуют полученные в результате сделки деньги
автомобили водители

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