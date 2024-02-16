Семья и дети не спасли жителя Бурятии от конфискации «Хонды»

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Иноагентам перекроют кислород: ЛДПР намерена лишить врагов шанса «химичить» с недвижимостью Общество, Думская фракция ЛДПР предложила лишить иноагентов возможности переоформить по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России на третьих лиц. Фиктивные сделки не должны позволить врагу уйти от ответственности, кормиться, помогать ВСУ и сохранить заработанное в России