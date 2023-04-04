Сам мужчина получил реальный срок
Осуждённый за пьяное вождение житель Бурятии успел продать автомобиль до вынесения приговора. Однако это ему не помогло: суд попросту конфисковал деньги, полученную за продажу авто.
Перед судом предстал житель Северобайкальска, которого трижды за короткий срок ловили пьяным за рулём. Мужчина ранее был привлечён к уголовной ответственности за повторное управление авто в нетрезвом виде. Однако в ноябре 2022 года он вновь за руль пьяным.
Суд вновь признал его виновным по статье Уголовного кодекса «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ч. 1 ст. 264.1 УК). На этот раз он получил уже реальный срок.
- Северобайкальский городской суд по совокупности с ранее вынесенным приговором назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Водительских прав мужчина лишился теперь уже на шесть лет.
Ещё в ходе расследования уголовного дела суд наложил арест на машину мужчины. Игнорируя это, нарушитель продал автомобиль, вероятно, чтобы избежать его изъятия. Впрочем, суд теперь конфисковал сумму, соответствующую стоимости проданного автомобиля, - 200 тысяч рублей.
В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
В Бурятии у водителя конфисковали деньги за проданный автомобиль
Происшествия, Фото:
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