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В Бурятии у водителя конфисковали деньги за проданный автомобиль

В Бурятии у водителя конфисковали деньги за проданный автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сам мужчина получил реальный срок

Осуждённый за пьяное вождение житель Бурятии успел продать автомобиль до вынесения приговора. Однако это ему не помогло: суд попросту конфисковал деньги, полученную за продажу авто.

Перед судом предстал житель Северобайкальска, которого трижды за короткий срок ловили пьяным за рулём. Мужчина ранее был привлечён к уголовной ответственности за повторное управление авто в нетрезвом виде. Однако в ноябре 2022 года он вновь за руль пьяным.

Суд вновь признал его виновным по статье Уголовного кодекса «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ч. 1 ст. 264.1 УК). На этот раз он получил уже реальный срок.

- Северобайкальский городской суд по совокупности с ранее вынесенным приговором назначил виновному 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Водительских прав мужчина лишился теперь уже на шесть лет.

Ещё в ходе расследования уголовного дела суд наложил арест на машину мужчины. Игнорируя это, нарушитель продал автомобиль, вероятно, чтобы избежать его изъятия. Впрочем, суд теперь конфисковал сумму, соответствующую стоимости проданного автомобиля, - 200 тысяч рублей.

В июле 2022 года в России вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Теперь водители, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, если до этого они уже привлекались по подобной статье, рискуют остаться без своего транспорта. Автомобили (это также распространяется на мотоциклы и пр.) изымают по решению суда, а затем продают на торгах; доход идёт в пользу государства.
водители алкогольное опьянение конфискация

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