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Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь

Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь власти ждут идей и предложений от горожан

Площадь Советов в центре Улан-Удэ хотят преобразить. Об этом сообщил накануне в соцсетях мэр города Игорь Шутенков. По его словам, «сердце столицы давно нуждается в изменениях».

- Зимой, когда на площади горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом, – написал Шутенков на своей странице во «ВКонтакте». – В прошлом и позапрошлом (2023 и 2022 – прим.) годах мы устанавливали здесь беседки, перголы, игровые зоны для ребятишек, топиарии. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы ещё были фонтаны, цветы, интересные арт-объекты и зоны для отдыха.

Мэр уже поручил разработать проект по благоустройству главной площади города. Там должны появиться дополнительные пространства для отдыха и развлечений. Власти ждут идей и предложений от улан-удэнцев – поделиться ими можно на сайте «Активный горожанин». «Всё рассмотрим и выберем лучший проект», – заверил градоначальник.

В конце июня в самом центре бурятской столицы, как и в 2022 году, разместился мини-парк с топиариями в виде коней и рояля, беседками, скамейками, цветниками, фонтанами и качелями. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) освежили их, а ещё покрасили и отмыли все поверхности.

Спустя три с лишним месяца летнюю зону отдыха на площади Советов начали демонтировать. Первым делом оттуда убрали топиарии и зонтики и отмыли часть территории. За остальные конструкции и цветники взялись позже. Их вывезли с помощью спецтехники. Все элементы будут храниться на базе КБУ до лета. 
благоустройство площадь Советов мэр Улан-Удэ

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