Госпремию вручили в первый день Сагаалгана
Государственную премию Республики Бурятия в области театрального искусства за вклад в развитие профессионального театрального искусства присудили Ларисе Егоровой. Награждение состоялось в ФСК 10 февраля.
Церемония награждения лауреатов госпремий прошла в ходе праздничного концерта «Амар мэндэ, Сагаан hара!».
Лариса Егорова – народная артистка Бурятской АССР, народная артистка России. В министерстве культуры РБ отметили, что за большую творческую жизнь Лариса Ильинична сыграла множество ролей на сцене Государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Она также играла на сцене Монгольском драматическом театре имени Нацагдорджа, открыла свой театр «Дангина», снималась в кино.
Ларису Егорову наградили госпремией за вклад в развитие культуры Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всего спортсмены завоевали 164 медали
Потепление в республике будет недолгим
Большинство горожан даже не собираются его отмечать
Госпремию вручили в первый день Сагаалгана
Правоохранители сразились в настольный теннис
На новый дуган за считанные дни собрали миллион рублей
Открытка будет больше, чем в прошлые годы
За неделю их стало заметно меньше
Дворняжка как ни в чём не бывало бродит за оградой дома
Из-за них дети боятся возвращаться домой
Их устраивают из-за самок во время гона
В Бурятии росгвардейцы проводят уроки к годовщине вывода советских войск из Афганистана
За сохранение жизни с его родных требовали 200 тысяч рублей
Американский журналист примерил его на праздновании Сагаалгана в Москве
Если такое растение-паразит попадет в землю, бороться с ним практически бесполезно