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Ларису Егорову наградили госпремией за вклад в развитие культуры Бурятии

Ларису Егорову наградили госпремией за вклад в развитие культуры Бурятии
Общество,  Фото:Буряад театр, из архива
Госпремию вручили в первый день Сагаалгана

Государственную премию Республики Бурятия в области театрального искусства за вклад в развитие профессионального театрального искусства присудили Ларисе Егоровой. Награждение состоялось в ФСК 10 февраля.

Церемония награждения лауреатов госпремий прошла в ходе праздничного концерта «Амар мэндэ, Сагаан hара!».

Лариса Егорова – народная артистка Бурятской АССР, народная артистка России. В министерстве культуры РБ отметили, что за большую творческую жизнь Лариса Ильинична сыграла множество ролей на сцене Государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева. Она также играла на сцене Монгольском драматическом театре имени Нацагдорджа, открыла свой театр «Дангина», снималась в кино. 
госпремия артисты

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