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В Улан-Удэ встретили Год дракона большим концертом

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
10 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ праздничным концертом отметили наступление Нового года по лунному календарю.

Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, посетителей и гостей праздника встретил живым исполнением ансамбль моринхуристов из Колледжа искусств имени Чайковского. Мероприятие началось с выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов «Гэр бүлэ – ниитын үлгы» («Колыбель общества – семья»). Местные ремесленники представили свои изделия, которые могли приобрести все желающие. Для детей проводились познавательные мастер-классы, интерактивные игры. Гости могли соревноваться в играх шагай наадан, тэбэг сохилго и участвовали в викторинах и конкурсах.

После в зрительном зале состоялся торжественный кoнцepт «Амар мэндэ, Сагаан hара!»

- Амар мэндэ хүндэтэ нүхэд! Шэнын нэгэнэй hайндэрөөр амаршалнаб! Сагаан hарын үглөөе сарюун хангалаар угтажа, шэнэ жэлдэ амар амгалан, буянтай, жаргалтай ябая! Дорогие земляки! Всех поздравляю с нашим праздником! С праздником Белого месяца, с Новым годом по восточному календарю, с нашим Новым годом. Хочу пожелать в Новом году всем скорейшей победы, возвращения к нормальной мирной жизни. Чтобы наши ребята быстрее вернулись домой с победой. Чтоб все на нашей земле стало лучше, радостнее, счастливее. Чтобы у всех все было хорошо. Сагаан hараар сагаалганаар! - поздравил гостей глава Бурятии Алексей Цыденов.

Программа концерта «Амар мэндэ, Сагаан hара!» состояла из трёх блоков, посвящённых традициям, современности и будущему, семейным ценностям. Также в этом году его пocвятили Гoдy Сeмьи.

Перед зрителями выступили Бадма-Ханда Аюшеева, Зорикто и Нонна Тогочиевы, Екатерина Вахняк, Валико Гаспарян, Сэсэг Аюшеева, Баир Жамбалов, Тимур Болотов, Арюна Нимаева и другие. А еще выступили народные коллективы Бурятии: «Лотос», «Уряал», «Байкальские волны», «Ликование», «Раздолье», «Булжамуур», «Гулувун», «Забава», театр танца «Байкал Идэль», «Капучино», группа «Намгар». Особый колорит вечеру придали иcпoлнитeли из Калмыкии, Якyтии и Tывы.

В ходе концерта состоялась церемония торжественного награждения лауреатов государственных премий Бурятии.

В финале концерта специально для зрителей, пришедших в национальных костюмах, разыграли призы.

11 февраля Сагаалган торжественно отметят и в Москве. Ha выcтaвкe «Poccия» на ВДНХ зaплaниpoвaнa бoльшaя кyльтypнaя пpoгpaммa, кoтopaя пpoдлитcя нeдeлю с 11 фeвpaля (0+). 
Сагаалган концерт

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