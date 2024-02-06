В Бурятии жителей райцентра возмутил нацистский лозунг в названии Wi-Fi



Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске. При подключении к Wi-Fi местный житель заметил, что кто-то написал в названии своей домашней сети запрещённый лозунг в поддержку Украины. В январе Минюст РФ признал эту фразу нацистской. Кстати, ниже есть ещё одна – про Россию, тоже весьма сомнительного содержания.



Мужчина указал номер дома, где поймал Wi-Fi – он находится на улице Ленина. Наш земляк выразил надежду, что с этим разберутся соответствующие органы.



Подобная история была в начале мая 2023-го в Москве. Федеральные СМИ писали, что сотрудники полиции приехали проверять на экстремизм один столичный торговый центр из-за точно такого же лозунга в названии одной из сетей Wi-Fi.



Этот роутер, как выяснилось, принадлежал зоомагазину. Сотрудники заявили, что не знают, кто вставил фразу в название беспроводной точки доступа. Прежнее вскоре вернули.



Россияне часто становятся фигурантами судебных разбирательств из-за лозунга, который используют в качестве приветствия представители одной неонацистской, запрещённой в России организации. Год назад, в феврале 2023-го, жительница Сочи разместила его в одном из популярных мессенджеров, причём на корейском языке. В итоге её оштрафовали на две тысячи рублей.