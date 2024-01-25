25 января

24 января

Популярное

Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube

Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Общество,  Фото:личная страница Ю. Ботоева во «ВКонтакте»
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч

Известный поэт-сатирик и режиссёр из Бурятии Юрий Ботоев получил серебряную кнопку YouTube. Она выдаётся блогерам, набравшим 100 тысяч подписчиков. На канале нашего земляка под названием «Студия M55» сейчас 102 тысячи с половиной.

Награду Юрию привёз курьер. Режиссёр сделал распаковку на камеру и пояснил, при каких условиях дают серебряную кнопку.

- Канал должен быть активным, не иметь предупреждений и нарушений, не заниматься спамом, обманом, мошенничеством и публиковать исключительно оригинальный контент без использования сторонних видеоматериалов, – отметил Ботоев.


 
По словам Юрия, канал «Студия M55» в своё время создавался как стоковая платформа для хранения видео с остросатирическими стихами и песнями, чтобы СМИ могли использовать их для публикации на сайтах.
 
- Также я выкладываю на YouTube полнометражные художественные фильмы, автором сценария и режиссёром которых я являюсь, – добавил он.

Серебряная кнопка YouTube сделана из никелированного медно-никелевого сплава. До 2018 года её изготавливали в металлической рамке. У новой версии рамки нет.

Минувшей весной на видеохостинге появился фильм Юрия Ботоева «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который с конца апреля набрал 3 миллиона 700 тысяч просмотров. Картину смотрели не только россияне, но и русскоговорящие пользователи из Беларуси, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Прибалтики и ещё более чем из 50 стран мира.

Детище Ботоева, по его же собственному признанию, прошло долгий и трудный путь до зрителя. Снимали «Золото империи» в основном на природе – в лесу, тайге и даже в воде.

 

интернет награда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube
Общество, 25.01.2024
Число подписчиков на его канале перевалило за 100 тысяч
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
В Бурятии специалисты развенчали миф о трусливости зайцев
Общество, 25.01.2024
Только в Тункинском нацпарке живут полторы тысячи зайцев-беляков
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
B Бурятии насчитали почти 49 тысяч студентов
Общество, 25.01.2024
Большинство из них учатся в ссузах
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Река в посёлке Бурятии стала опасной для людей
Общество, 25.01.2024
На ней для спасения от наледных вод пришлось пробурить траншею
Жители Бурятии смогут улететь на Алтай прямым рейсом
Жители Бурятии смогут улететь на Алтай прямым рейсом
Общество, 25.01.2024
Билеты туда уже появились в продаже
В улан-удэнском СИЗО подростки тягали гантели
В улан-удэнском СИЗО подростки тягали гантели
Общество, 25.01.2024
В следственном изоляторе прошли спортивные состязания
Жителей Бурятии взволновал массовый сбой в работе Telegram
Жителей Бурятии взволновал массовый сбой в работе Telegram
Общество, 25.01.2024
В республике на время «отказал» популярный мессенджер
В Бурятии будут судить злостного уклониста
В Бурятии будут судить злостного уклониста
Общество, 25.01.2024
Он бегал от армии два года и добегался до «уголовки»
В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
В Улан-Удэ на 2 улицах и ДНТ отключат свет
Общество, 25.01.2024
Его не будет в течение двух часов
Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей
Бурятские шаманы помолятся за благополучие людей
Общество, 25.01.2024
Для этого  они устроят еженедельный молебен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^