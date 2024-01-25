Режиссёр из Бурятии получил серебряную кнопку YouTube



Известный поэт-сатирик и режиссёр из Бурятии Юрий Ботоев получил серебряную кнопку YouTube. Она выдаётся блогерам, набравшим 100 тысяч подписчиков. На канале нашего земляка под названием «Студия M55» сейчас 102 тысячи с половиной.



Награду Юрию привёз курьер. Режиссёр сделал распаковку на камеру и пояснил, при каких условиях дают серебряную кнопку.



- Канал должен быть активным, не иметь предупреждений и нарушений, не заниматься спамом, обманом, мошенничеством и публиковать исключительно оригинальный контент без использования сторонних видеоматериалов, – отметил Ботоев.











По словам Юрия, канал «Студия M55» в своё время создавался как стоковая платформа для хранения видео с остросатирическими стихами и песнями, чтобы СМИ могли использовать их для публикации на сайтах.



- Также я выкладываю на YouTube полнометражные художественные фильмы, автором сценария и режиссёром которых я являюсь, – добавил он.



Серебряная кнопка YouTube сделана из никелированного медно-никелевого сплава. До 2018 года её изготавливали в металлической рамке. У новой версии рамки нет.







Минувшей весной на видеохостинге появился фильм Юрия Ботоева «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который с конца апреля набрал 3 миллиона 700 тысяч просмотров. Картину смотрели не только россияне, но и русскоговорящие пользователи из Беларуси, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Прибалтики и ещё более чем из 50 стран мира.



Детище Ботоева, по его же собственному признанию, прошло долгий и трудный путь до зрителя. Снимали «Золото империи» в основном на природе – в лесу, тайге и даже в воде.



