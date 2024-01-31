В школах Улан-Удэ отменили очные занятия для учеников 1-4 классов

На 6:00 в городе было -34

Занятия первой смены для 1-4 классов школ Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат, сообщил комитет по образовании мэрии. По информации Бурятского гидрометцентра, на 6 утра в столице Бурятии было 34 градуса ниже нуля.

Родители (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребёнок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удалённости школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

Очные уроки для младших школьников отменяются в Улан-Удэ уже второй день подряд. 30 января в городе утром было -33 градуса.

Как сообщал «Байкал-Daily», до 5 февраля морозная погода прогнозируется по всей Бурятии.

