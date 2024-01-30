В Улан-Удэ отменили занятия для младших школьников первой смены

На 6 утра в городе было -33
Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат из-за температуры воздуха на улице - 33°. Об этом официально сообщил комитет по образованию администрации Улан-Удэ.
«Переходим на дистант», - написала в соцсетях председатель комитета Татьяна Митрофанова в одном из комментариев по отмене уроков.«А мы в 80-е на катушки в 9 утра шли, - ответили пользователи. - Нынешним мелким не повезло: всё на компе и в смартфонах при морозах».
Родители улан-удэнских школьников других классов могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из физического состояния ребёнка и удаленности учреждения от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
В таком случае уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине.Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии последний раз отменяли занятия в школах ещё в 2023 году – 20 декабря. В середине месяца из-за морозов некоторые школы переводили на дистанционное обучение.