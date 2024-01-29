Открылась виртуальная выставка к 50-летию начала строительства БАМа

Её подготовила Национальная библиотека Якутии

Виртуальная выставка, посвящённая 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, появилась в Сети 26 января (возрастное ограничение 0+). Выставка начала работу на сайте Национальной библиотеки Якутии. Юбилей отмечается в 2024 году, так как полномасштабная прокладка путей к северу от Транссиба стартовала с 1974 года.

В библиотеке уверены, что выставка привлечёт внимание широкой общественности, в первую очередь, молодёжи, к истории возведения одной из величайших транспортных магистралей нашей страны. На выставке можно узнать интересные исторические факты, о БАМе в цифрах, посмотреть фотографии тех лет, ознакомиться с архитектурой станций, услышать и увидеть, какие песни исполняли и какие фильмы выпускались, о чём писали в периодической печати тех лет, какие книги о БАМе можно почитать в Национальной библиотеке Якутии.

История строительства железной дороги ведётся от 1888 года. Именно в тот год в Русском техническом обществе впервые обсуждался проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала.

Приведено много интересной фактической информации. Например: «15 343 метра составляет длина Северомуйского тоннеля на севере Бурятии. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России. Движение по тоннелю открыли лишь в 2003 году. Он построен на месте Северомуйского обхода, уклон путей на котором не позволял поездам двигаться со скоростью большей, чем 20 км/час. До 1989 года перевозка пассажиров по этому обходу была запрещена, людей возили на грузовиках-вахтовках по грунтовой дороге».

На выставке представлено много аудио- и видеоматериалов, а также редких фотографий. Рассказано о многих станциях, включая Северобайкальск на севере Бурятии: «Город Северобай­кальск проекти­ровали ленинградские архитекторы (что можно узнать по необычайной ширине главной улицы, ведущей к вокзалу). Вокзал в Северо­байкальске - один из любимых вокзалов, в архитектуре его хотелось выразить присутствие Байкала».

Есть сведения о сленге строителей, бамовских словечках («щитовуха», «бичевоз», ОРСы, «паровоз», «козёл», «балок», «засыпуха» и т.д.), а также о сувенирах и даже настольных играх для детей, посвящённых БАМу. Можно прочитать статьи о заработках бамовцев, «чекистах» (перекупщиков целевых чеков на машину), агитпоездах.

В подготовке виртуальной экспозиции использованы материалы из фонда Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Электронной библиотеки НБ РС (Я), данные видеохостинга YouTube и открытых источников.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов 26 января утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования в этом году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.



Готовятся к полувековому юбилею и в Иркутске.

Справка:

Байкало-Амурская магистраль - железная дорога, которая проходит севернее трассы Транссибирской магистрали и ответвляется от неё на станции Тайшет. Она пересекает Ангару в Братске, Лену в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани.

Длина основного пути Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Советской Гавани составляет 4287 км. Она проходит в гористой местности, в том числе через Становое нагорье, прорезая семь горных хребтов. Трасса дороги пересекает 11 крупных рек, среди которых Лена, Амур, Зея, Витим, Олёкма, Селемджа и Бурея. Всего БАМ пересекает более 3500 водотоков, через которые проложено 2230 больших и малых мостов. Магистраль проходит через более чем 200 железнодорожных станций и разъездов, более 60 городов и посёлков.