В республике стартовала подготовка к проведению празднования
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования в этом году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По всей республике пройдёт ряд спортивных, культурно-массовых, образовательных мероприятий для школьников и молодёжи, встречи и чествование главных героев - ветеранов БАМа. Основные из них – в северных районах.
В городе Северобайкальск будут отремонтированы стела «Строителям БАМа», памятник «Первопроходцам БАМа» и благоустроена прилегающая территория.
Реконструкция памятников первопроходцам БАМ, геологам-первопроходцам, рыбакам Северобайкалья, путеукладчикам и помещения выставочной экспозиции «БАМ: Бурятский участок» вошли в план Северо-Байкальского района. Также планируется обновить памятник «Семья на БАМе», экспозицию «БАМ: Бурятский участок» и другие достопримечательности.
Муйский район к юбилею ведёт обновление центральной площади Таксимо и высадку и обустройство аллеи «БАМу-50». Также планируется благоустройство и ремонт стелы изыскателям и памятника первопроходцам БАМа.
В Улан-Удэ запланировано озеленение вокруг возводимого в сквере на улице Лимонова монумента, посвящённого строителям БАМа, и у памятника первопроходцам в посёлке Энергетик по согласованию с администрацией города. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа
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