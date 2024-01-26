Бурятия отпразднует 50-летие начала строительства БАМа

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В республике стартовала подготовка к проведению празднования



Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования в этом году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По всей республике пройдёт ряд спортивных, культурно-массовых, образовательных мероприятий для школьников и молодёжи, встречи и чествование главных героев - ветеранов БАМа. Основные из них – в северных районах.



В городе Северобайкальск будут отремонтированы стела «Строителям БАМа», памятник «Первопроходцам БАМа» и благоустроена прилегающая территория.



Реконструкция памятников первопроходцам БАМ, геологам-первопроходцам, рыбакам Северобайкалья, путеукладчикам и помещения выставочной экспозиции «БАМ: Бурятский участок» вошли в план Северо-Байкальского района. Также планируется обновить памятник «Семья на БАМе», экспозицию «БАМ: Бурятский участок» и другие достопримечательности.



Муйский район к юбилею ведёт обновление центральной площади Таксимо и высадку и обустройство аллеи «БАМу-50». Также планируется благоустройство и ремонт стелы изыскателям и памятника первопроходцам БАМа.



В Улан-Удэ запланировано озеленение вокруг возводимого в сквере на улице Лимонова монумента, посвящённого строителям БАМа, и у памятника первопроходцам в посёлке Энергетик по согласованию с администрацией города. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



