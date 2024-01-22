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Уровень продовольственной инфляции в Забайкалье оказался ниже, чем в Бурятии

Уровень продовольственной инфляции в Забайкалье оказался ниже, чем в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мясо, рыба и молоко в крае доступнее, чем в среднем по стране и в других регионах ДФО

По итогам 2023 года цены на продовольственные товары в Забайкальском крае выросли меньше, чем в среднем по России и ДФО. Об этом сообщили в министерстве экономразвития региона.

- Индекс потребительских цен на продовольственные товары по итогам 2023 года в крае составил - 107,98 %, по России – 108,16 %, по ДФО – 108,20 %. В Республике Бурятии и Амурской области уровень продовольственной инфляции также превышает уровень Забайкальского края – на 1,02 и 0,57 %, - рассказала министр экономики региона Жаргалма Бадмажапова.

Она добавила, что рост цен на мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, крупы и бобовые в Забайкалье меньше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития края.
Забайкальский край ДФО Бурятия инфляция продукты питания

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