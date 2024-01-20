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История со школой-развалюхой с 4 партами в Бурятии дошла до Бастрыкина

История со школой-развалюхой с 4 партами в Бурятии дошла до Бастрыкина
Общество, 
Расследуется уголовное дело

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела о должностных преступлениях, повлёкших нарушение прав детей в Бурятии.

В СМИ сообщили, что ученики сельской школы в селе Усть-Джилинда Баунтовсковского эвенкийского района вынуждены учиться посменно в аварийном здании администрации в кабинете с 4 партами, так как уже год в их школе на 27 человек идёт ремонт, который приостановлен. Родители учеников школы отмечают, что дети должного образования не получают.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Бурятии продолжается расследование уголовного дела по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

- По данным следствия, в период с марта 2021 года по ноябрь 2022 года директор МБОУ «Усть-Джилиндинская ООШ» в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту школы, действуя в качестве заказчика, подписывала официальные документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных подрядчиком работах и их стоимости. В действительности часть работ, указанных в актах, не выполнялась, и здания школы в установленный срок не введены в эксплуатацию, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования уголовного дела.

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