Решение приняли на заседании в Роспотребнадзоре
В Бурятии проведут учения по отработке алгоритма действий в случае выявления птичьего гриппа. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве прошло заседание противоэпизоотической комиссии, на котором обсуждали меры по недопущению заноса и распространения вируса гриппа птиц.
- В очередной раз обращено внимание членов противоэпизоотической комиссии на необходимость незамедлительного информирования управления Роспотребнадзора о любых случаях подозрений на очаги гриппа птиц для своевременного направления биообразцов в учреждения Роспотребнадзора, а также на важность максимального охвата вакцинацией против гриппа работников птицефабрик республики в рамках ежегодной сезонной прививочной кампании, - сообщили в пресс-службе управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», для ликвидации угрозы заражения гриппом птиц поголовья Улан-Удэнской птицефабрики вокруг неё создадут буферную зону. У местных жителей изымут всю домашнюю птицу.
В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
Общество, Фото:
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