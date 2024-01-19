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В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц

В Бурятии проведут учения по ликвидации очага гриппа птиц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение приняли на заседании в Роспотребнадзоре

В Бурятии проведут учения по отработке алгоритма действий в случае выявления птичьего гриппа. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве прошло заседание противоэпизоотической комиссии, на котором обсуждали меры по недопущению заноса и распространения вируса гриппа птиц.

- В очередной раз обращено внимание членов противоэпизоотической комиссии на необходимость незамедлительного информирования управления Роспотребнадзора о любых случаях подозрений на очаги гриппа птиц для своевременного направления биообразцов в учреждения Роспотребнадзора, а также на важность максимального охвата вакцинацией против гриппа работников птицефабрик республики в рамках ежегодной сезонной прививочной кампании, - сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщал «Байкал-Daily», для ликвидации угрозы заражения гриппом птиц поголовья Улан-Удэнской птицефабрики вокруг неё создадут буферную зону. У местных жителей изымут всю домашнюю птицу.


Роспотребнадзор

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