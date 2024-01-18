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В районе Бурятии отменены крещенские купания

В районе Бурятии отменены крещенские купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоятся праздничное богослужение и освящение воды

В Мухоршибирском районе Бурятии в этом году купание в проруби в праздник Крещения проводиться не будет.

В Крещение Господне состоится праздничное богослужение с великим освящением воды. По окончании богослужения можно будет набрать святой воды.

- Рекомендуем всем жителям района воздержаться от проведения купаний в самодельных купелях, - сообщает пресс-служба администрации МО «Мухоршибирский район».

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Бурятия Мухоршибирский район Крещение

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