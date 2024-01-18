Состоятся праздничное богослужение и освящение воды
В Мухоршибирском районе Бурятии в этом году купание в проруби в праздник Крещения проводиться не будет.
В Крещение Господне состоится праздничное богослужение с великим освящением воды. По окончании богослужения можно будет набрать святой воды.
- Рекомендуем всем жителям района воздержаться от проведения купаний в самодельных купелях, - сообщает пресс-служба администрации МО «Мухоршибирский район».
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В районе Бурятии отменены крещенские купания
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