В районе Бурятии отменены крещенские купания

Состоятся праздничное богослужение и освящение воды



В Мухоршибирском районе Бурятии в этом году купание в проруби в праздник Крещения проводиться не будет.



В Крещение Господне состоится праздничное богослужение с великим освящением воды. По окончании богослужения можно будет набрать святой воды.



- Рекомендуем всем жителям района воздержаться от проведения купаний в самодельных купелях, - сообщает пресс-служба администрации МО «Мухоршибирский район».



Возрастное ограничение: 0+.

