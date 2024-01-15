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В Бурятии незаконное дисциплинарное взыскание работницы отменили через суд

В Бурятии незаконное дисциплинарное взыскание работницы отменили через суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина отнесла чужой компьютер на склад

В Тарбагатайском районе Бурятии через суд отметили незаконный приказ о дисциплинарном взыскании работника.

- Работник была привлечена руководителем автономного учреждения к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины. Оно выразилось в допущении беспрепятственного доступа в служебное помещение третьих лиц, - сообщила прокуратура Бурятии.

Оказалось, что женщину наказали из-за перемещения компьютера коллеги с его рабочего места на склад. Для того, чтобы вынести приказ о нарушении трудовой дисциплины, даже проводили служебное расследование.

- В связи с отсутствием доказательств вины заявителя, а также с учётом того, что материальный ущерб работодателю не причинён, на незаконный приказ о наложении взыскания прокурором района принесён протест, который оставлен без удовлетворения, - уточнили в прокуратуры.

Для защиты трудовых прав работника прокурор района направила в суд иск о признании приказа о дисциплинарном взыскании незаконным и об обязании отменить его, а также компенсировать моральный вред.

Тарбагатайский районный суд иск удовлетворил. Законность решения проверена Верховным судом республики: апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.

прокуратура дисциплинарное взыскание

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