Эстафета флага спортивных игр «Дети Приморья» объединит 10 регионов Дальнего Востока

Включая Бурятию
С 15 января по 19 февраля 2024 года состоится масштабная эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Она пройдёт в десяти регионах Дальнего Востока и в пяти странах. Эстафета является неотъемлемой частью игр, которые проводятся при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Стартует эстафета 15 января во Владивостоке. Флаг игр пронесут по Хабаровску, Биробиджану, Благовещенску, Чите, Улан-Удэ, Якутску, Петропавловску-Камчатскому, Магадану, Южно-Сахалинску. Затем флаг вернётся в Приморье. Эстафета далее пройдёт в приморских городах, в которых в феврале состоятся основные соревнования
Завершение эстафеты флага состоится 19 февраля во время торжественной церемонии открытия игр, сообщили в аппарате полпреда Трутнева.
Первые зимние международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 19 по 23 февраля 2024 года в четырёх городах Приморского края: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Арсеньеве. В играх запланировано участие более тысячи юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет
Планируется разыграть медали по 8 видам спорта (спортивным дисциплинам): горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой, фиджитал-хоккей.Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2024 года в ДФО состоится ещё одно большое спортивное мероприятие для подростков. Восьмые международные игры «Дети Азии» проведут с 25 июня по 7 июля в столице Якутии.
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