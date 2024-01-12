В Бурятии построят новый водовод за 600 миллионов

Чистую воду получат жители села Мухоршибирь



В этом году в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района начнётся строительство водовода протяжённостью более 10 километров. Это позволит решить проблему качества воды в северной части села, сообщили в управлении капстроительства Бурятии.



Работы на строительной площадке стартуют этой весной. Перед началом строительства сотрудники управления капитального строительства встретились с подрядной организацией и обсудили все детали предстоящей работы.



Чистой питьевой водой обеспечат порядка 2500 жителей, а также объекты социальной инфраструктуры. Строителям предстоит проложить сети водоснабжения протяжённостью более 10 км, построить два резервуара и три павильона перекачивания воды.



- Новый водовод позволит обеспечивать почти половину жителей села качественной питьевой водой. Объект масштабный, строители должны выполнить все работы всего за год. Поэтому до начала строительства мы встретились с администрацией Мухоршибирского района, которая является заказчиком, представителями Росстройконтроля и подрядной организацией, обсудили детали и сложные моменты, с которыми могут столкнуться строители. Работы на объекте стартуют с наступлением тёплого времени года, ориентировочно в апреле месяце», - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Необходимость в строительстве нового водовода существовала уже давно. Сейчас жителям села приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа. В скором времени эту проблема устранят.



Строительство будет идти по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

