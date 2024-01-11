Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей
В Закаменском районе Бурятии выявили нарушение исполнения законодательства при реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроектп «Экология».
- Министерство природных ресурсов и экологии республики с ООО «Альянс» заключило государственный контракт на рекультивацию свалки в Закаменске, в соответствии с которым срок исполнения работ предусмотрен до августа 2023 года. Вместе с тем организация договорные обязательства в указанный срок не исполнила, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Генеральный директор ООО «Альянс» получил прокурорское представление. После этого подрядчик работы по рекультивации завершил.
Руководитель общества привлечён к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Действие (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Его оштрафовали 587 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре. Постановление суда в законную силу пока не вступило.
В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
Общество, Фото:
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