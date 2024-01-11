Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав
Суд конфисковал у жителя села Кижинга «Жигули» за неоднократное управление авто в состоянии опьянения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, в мае 2023 года безработный мужчина, лишённый водительских прав, выпил и сел за руль. На своём автомобиле он поехал к односельчанину. По дороге остановили полицейские.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительских прав на два года.
Автомобиль ВАЗ-21051, на котором ездил сельчанин, обращён в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»
Общество, Фото:
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