В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»

Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав



Суд конфисковал у жителя села Кижинга «Жигули» за неоднократное управление авто в состоянии опьянения.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, в мае 2023 года безработный мужчина, лишённый водительских прав, выпил и сел за руль. На своём автомобиле он поехал к односельчанину. По дороге остановили полицейские.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Его приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительских прав на два года.



Автомобиль ВАЗ-21051, на котором ездил сельчанин, обращён в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

