Центр Улан-Удэ полностью защитили от «большой» воды



Ещё весной 2022-го в столице Бурятии стартовала реконструкция дамбы – на участке от Удинского моста до торгово-развлекательного центра «Пионер». Сооружение, построенное ещё в 60-70-е годы, за полвека износилось, а плиты местами разрушились.



На его обновление выделили 275 миллионов рублей. Большую часть средств (94%) направили из федерального, остальное – из республиканского бюджета.





Почти два года спустя работы завершились. Об окончании реконструкции сообщил в соцсетях глава Бурятии.



- Дамбу в центре построили ещё в 1970-х годах, но со временем в потенциально затопляемую зону стало попадать более 60 гектаров земли, где расположены здания и живут люди. Такую угрозу необходимо было устранить, – пояснил Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте».



Он напомнил, что в 2020-ом предложение об обновлении старых дамб поддержал президент страны Владимир Путин.



- Благодаря прямому поручению Владимира Владимировича удалось построить эти важные объекты. На строительство выделили 499 миллионов рублей. Реконструировано почти 5 километров на Уде и Селенге, – добавил глава РБ.



Ранее сообщалось, что протяжённость нового гидротехнического сооружения составит три с половиной километра. При резком повышении уровня рек дамба сможет защитить от большой воды не только саму набережную, но и всю центральную часть Улан-Удэ.