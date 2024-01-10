В Бурятии студенты колледжа нажаловались на его руководство омбудсмену



Ещё в конце 2023 года к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратилась одна из учащихся Байкальского базового медицинского колледжа в Селенгинске. Как выяснилось, её не устраивает качество одежды и обуви, которые выдает сиротам администрация ссуза. На вещах не было этикеток и информации о товаре, а их состояние оставляло желать лучшего.



Студентам не раскрывали стоимость одежды. Такое отношение к себе их возмутило.



Детский омбудсмен, в свою очередь, обратилась в районную прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку. После неё выяснилось, что сирот в течение двух лет – с 2022-ой по 2023-ий год – не обеспечивали бесплатными комплектами одежды и обуви и мягким инвентарём. Кроме того, не было и документов, подтверждающих безопасность вещей, которые выдавали детям.



Директору образовательной организации в итоге внесли представление. Наталья Ганькина проинформировала о ситуации в колледже Минобрнауки РБ.

