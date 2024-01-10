В Бурятии спасли северного оленя, провалившегося под лёд на Байкале





В Бурятии спасли дикого северного оленя, провалившегося под лёд на Байкале. Об этом рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.Инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе. Животное, оказавшееся в ледяной воде, заметили инспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников и производственный инспектор Иван Лыхолат. Они развернули спасательную операцию, которая завершилась благополучно.- Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. Будем надеяться, что у него все будет хорошо, - написала в своём Telegram-канале Марина Дамдинова.Установлено, что оленю около четырёх лет, он большой и сильный.Выбравшись из воды, уставший олень улегся на лёд. Но инспекторы не позволили ему отдыхать и заставили бежать, чтобы тот согрелся за счёт движения. Они похлопали оленя по туловищу, и он умчался во тьму.