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В Бурятии спасли северного оленя, провалившегося под лёд на Байкале

В Бурятии спасли северного оленя, провалившегося под лёд на Байкале
Общество,  Фото:страница Марины Дамдиновой
Произошло это на севере озера

В Бурятии спасли дикого северного оленя, провалившегося под лёд на Байкале. Об этом рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

Инцидент произошёл в Северо-Байкальском районе. Животное, оказавшееся в ледяной воде, заметили инспектор Бурприроднадзора Евгений Дубников и производственный инспектор Иван Лыхолат. Они развернули спасательную операцию, которая завершилась благополучно.

- Все переживали, приложили много усилий для спасения оленя. Будем надеяться, что у него все будет хорошо, - написала в своём Telegram-канале Марина Дамдинова.

Установлено, что оленю около четырёх лет, он большой и сильный.

Выбравшись из воды, уставший олень улегся на лёд. Но инспекторы не позволили ему отдыхать и заставили бежать, чтобы тот согрелся за счёт движения. Они похлопали оленя по туловищу, и он умчался во тьму.



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