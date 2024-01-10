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В Забайкалье полностью восстановлено движение поездов

В Забайкалье полностью восстановлено движение поездов
Общество,  Фото:транспортная прокуратура
Завершены восстановительные работы на месте схода вагонов

10 января в 10:07 по местному времени в Забайкальском крае завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур – Бушулей.

Железнодорожники при температуре минус 37 градусов восстановили более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, повреждённых из-за схода вагонов. В работах было задействовано более 300 железнодорожников, 3 восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая специализированная техника.

Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. В настоящее время принимаются меры по нормализации графика движения.

Напомним, ночью 9 января на перегоне Алеур – Бушулей произошёл сход, по уточнённым данным, 13 вагонов грузового поезда. Это вызвало соударение вагонов со стоящим на соседнем пути грузовым поездом с последующим сходом с рельсов его локомотива. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Забайкальский край железная дорога сход с рельсов

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