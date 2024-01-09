В Забайкалье произошёл сход с рельсов 14 вагонов поезда

Из-за схода задержаны некоторые пассажирские поезда, следующие на восток



В Забайкальском крае в связи со сходом 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур – Бушулей задерживаются пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. Ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования будут обеспечены водой и дополнительным питанием.



Также отменён пригородный пассажирский поезд № 6217 сообщением Зилово – Чернышевск. Доставка пассажиров пригородного поезда до мест назначения будет организована автотранспортом.



Напомним, что 9 января 2024 года в 1:17 по местному времени на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье произошёл сход 14 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших и угрозы экологии нет.



Сейчас на перегоне ведутся работы по устранению последствий происшествия. В работах задействовано более 300 железнодорожников, 3 восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), а также другая специализированная техника. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.

