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В Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с другим поездом

В Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с другим поездом
Происшествия,  Фото:транспортная прокуратура, Восточное МСУТ
Возбуждено уголовное дело

Сход с рельсов 14 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае произошёл в результате столкновения с соседним поездом. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.

- Ночью 9 января на перегоне Бушулей – Алеур произошёл сход и столкновение средней части локомотива нечётного грузового порожнего поезда с вагонами чётного грузового поезда. В результате столкновения произошёл сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов, - говорится в сообщении.

Движение поездов в обе стороны было остановлено.

В связи с остановкой движения произошли задержки пассажирских поездов дальнего следования. Отмечается, что все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.


Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и следователи-криминалисты СК. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Могочинского транспортного прокурора Владислав Брылёв.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует.

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