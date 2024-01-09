В Забайкалье 14 вагонов сошли с рельсов из-за столкновения с другим поездом

Сход с рельсов 14 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае произошёл в результате столкновения с соседним поездом. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МЧС.
- Ночью 9 января на перегоне Бушулей – Алеур произошёл сход и столкновение средней части локомотива нечётного грузового порожнего поезда с вагонами чётного грузового поезда. В результате столкновения произошёл сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов, - говорится в сообщении.
Движение поездов в обе стороны было остановлено.
В связи с остановкой движения произошли задержки пассажирских поездов дальнего следования. Отмечается, что все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и следователи-криминалисты СК. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Могочинского транспортного прокурора Владислав Брылёв.
В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует.